Recentment, Òdena va celebrar la cinquena edició del Dictat en Català, organitzat per l’Ajuntament d’Òdena, la Biblioteca Municipal d’Òdena l’Atzavara i l’APLEC (Associació Promotora de la Llengua Catalana). En la categoria d’adults hi van participar divuit persones vingudes d’Òdena, Igualada, Vilafranca del Penedès, Carme, Mediona i Castellolí. Pel que fa la categoria juvenil hi van participar una desena de joves vinguts d’Òdena, Igualada, Castellfollit del Boix i Castellolí. Els guanyadors van ser Empar Fernández, en la categoria d’adults, i Martí Ferran en segona posició. Pel que fa la categoria de joves, el primer premi va ser per Quim Argerich, i el segon, per Guim Casanellas.