Seguint amb les sortides per Conèixer l’Entorn que organitza el Centre Excursionista Comarca de Bages, la ruta d’aquest mes d’octubre va ser pel runam salí i la Séquia en un recorregut d’onze quilòmetres. Els caminants van seguir una sèrie de corriols pel pla dels Abadals a Santpedor, fins al peu del runam salí de les mines de Sallent. El retorn va ser seguint el traçat de la Séquia passant per alguns llocs emblemàtics com el mas de les Coves, Santa Magdalena de Bell-lloc i el roure Gros.