Les arqueòlogues Jordina Sales-Carbonell i Paloma Zarzuela es van trobar al Teatre de l’Ateneu d’Igualada, en una nova entrega de Diàlegs Capitals, per conversar sobre com l’arqueologia pot explicar el paper real de les dones que ha quedat invisibilitzat per la història. A través del diàleg entre les dues expertes, es va fer un recorregut a través del temps per veure com tradicionalment la història s’ha presentat de manera incompleta, una imatge errònia del passat que ha quedat gravada a l’imaginari col·lectiu. Paloma Zarzuela va apuntar que els estudis arqueològics mostren casos de dones caçadores i va afirmar: «El com ens imaginem la societat del passat diu més de nosaltres mateixos com a societat occidental i patriarcal que de la divisió de treball real del paleolític».