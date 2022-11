Sallent va acollir la trobada de l’edició de 2022 de «Compra i descobreix Catalunya», que forma part de les accions organitzades per la Xarxa de Barris Antics amb Projectes i té com a objectiu dinamitzar el comerç de proximitat, donar a conèixer el territori català i atraure visitants. Les persones premiades van ser rebudes a la sala de plens de l’Ajuntament per la regidora de Promoció Econòmica, Cristina Luna, i la regidora de Turisme, Neus Solà. Seguidament van gaudir de dues visites guiades, una al nou Centre d’Interpretació de la Casa Torres Amat i una altra al nucli antic. Se’ls va entregar un bossa amb obsequis i, per als més menuts i menudes, uns llibres infantils il·lustrats per Pilarín Bayés sobre personatges il·lustres de la Catalunya central, entre ells Fèlix Torres Amat. La jornada va clausurar gaudint del val que van guanyar els participants, que van poder anar a menjar a bars i a restaurants de Sallent.