Un total de cinquanta nois i noies d’entre 12 i 17 anys de Vilanova del Camí van participar en la sortida anual a Port Aventura que organitza l’Espai Jove Can Muscons. L’autobús va sortir puntual a les 8 del matí des del Parc Fluvial, i cap a dos quarts d’onze ja eren a Port Aventura gaudint de les atraccions, els espectacles i els personatges de terror que aquests dies apareixen amb motiu de la celebració del Halloween. Aquesta sortida és una activitat amb una bonificació universal de més del 80% del cost real perquè qualsevol jove del municipi pugui accedir-hi. El preu de 10 euros per a la joventut de Vilanova del Camí va incloure el trasllat amb autocar, el dinar i l’entrada al parc. Tanmateix, aquest fet també provoca que les places s’esgotin ràpidament, i des dels Serveis de Joventut ja estan valorant ampliar places per a l’any vinent.