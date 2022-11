L’Ajuntament d’Òdena va homenatjar la gent més gran del municipi i els matrimonis que celebren les noces d’or aquest 2022 al centre cívic del Pla, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran. Els homenatjats d’enguany van ser els matrimonis que celebren les noces d’or formats per Engracia Dalmases Puiggròs i Francisco Ortega Comino, per Emilia Torres Morales i Tomàs Gallego Cuerda i per Paquita Miranda Péres i Ferran Casanovas Ros, i també les persones més grans del municipi, Teresa Casals Aguilera, de 97 anys, i Lluís Esplugues Berenguer, de 94. Aquest últim i el matrimoni format per Engracia Dalmases i Francisco Ortega van excusar la seva absència.