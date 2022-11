El conferenciant especialitzat en motivació, actitud i psicologia positiva, Victor Küppers, va cloure la segona edició de les Jornades d’Ocupació i Empresa organitzades pel CIO de Sant Joan de Vilatorrada. Cal Gallifa va acollir quasi cinc-centes persones que no es van voler perdre l’última conferència de les jornades de CioNext. La resta de ponents van ser Josep Moulines, que va tractar sobre l’empoderament dels equips de treball i els beneficis per a les empreses, i Laura Cespedosa, que va ensenyar el mètode Maria Kondo per endreçar la vida professional.