La nova botiga Duesesses va inaugurar divendres passat, dia 11 de novembre, al carrer Sobrerroca, 8-10, de Manresa. L’establiment, que rep el nom per les inicials de Sandra Sòria, l’estilista manresana al capdavant del projecte, és un espai de vestits i complements per a núvia al Centre Històric de Manresa, que s’afegeix als dos establiments de vestits femenins de casament que ja existeixen a la ciutat. L’obertura de la botiga va reunir, ja abans de les 8 del vespre, hora prevista per a la inauguració, una bona colla d’amics i coneguts de l’emprenedora, que van acompanyar-la en la inauguració i que van omplir el local per celebrar l’obertura de la nova proposta que ofereix ara el nucli antic de la ciutat.