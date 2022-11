L’Ajuntament de Masquefa va rebre la visita d’un grup d’alumnes i docents provinents de diferents centres educatius d’Itàlia, França i Alemanya. Al consistori van ser rebuts pel primer tinent d’alcalde, Álvaro Pérez, i per diferents regidors de l’Ajuntament. L’alumnat, convidat per l’Institut de Masquefa en el marc del programa Erasmus+, provenia de l’Istituto Oscar Romero Albino de Bergam, d’Itàlia; del Lycée Prové Les Arcades de Dijon, a França; i del Berufsbildende Schule für Wirtschaft de Triar, d’Alemanya. Entre les activitats que han dut a terme hi ha la realització de jocs tradicionals a l’institut, una visita a Barcelona, una visita al CRARC, un dinar de germanor, una visita al Museu de l’Enrajolada i al Pont del Diable, entre altres.