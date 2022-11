L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia va signar un acord de col·laboració amb l’entitat DCA Anoia per l’edició del calendari anual. L’Ajuntament tradicionalment envia a totes les llars un calendari editat pel mateix consistori, però enguany s’ha decidit apostar per l’edició d’un calendari solidari a favor de l’entitat DCA Anoia, entitat sense ànim de lucre amb una funció socio-sanitària única a la comarca. El calendari il·lustra imatges dels dotze comerços del municipi, una per mes, i serà distribuït a totes les cases del municipi. Així, d’una banda s’ajudarà a l’entitat DCA Anoia amb el cost del calendari i de l’altre es dona visibilitat i promoció al comerç i negocis de proximitat.