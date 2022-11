Els berguedans van exhibir els seus millors castells a la 2a Diada Xavi Batriu. Dissabte, en solitari, van descarregar el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7 i van carregar el 2 de 7. La diada va començar amb el pilar caminant. El pilar de 4 es va aixecar a l’alçada del Museu i va caminar fins a sota de l’ajuntament on l’enxaneta i la terça van ser estirades cap al balcó. En primera ronda, van descarregar el quart 4 de 7 amb agulla de la temporada i, en segona ronda, el cinquè 5 de 7. En la tercera ronda, van carregar el 2 de 7 però al castell li va faltar una mica per aconseguir descarregar-lo. Dues persones van ser ateses degut a la caiguda però no hi va haver conseqüències greus. Van tancar la diada amb tres pilars de 4 simultanis.