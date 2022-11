L’Ajuntament de Súria porta a terme durant aquest curs 2022-23 diferents activitats sobre educació sexual adreçades a joves i adolescents, amb els recursos i materials de la Maleta Pedagògica elaborada per la cooperativa barcelonina Mandràgores. Aquestes activitats es desenvolupen al Casal de Joves i a l’Institut Mig-Món. L’objectiu d’aquesta Maleta Pedagògica és oferir a joves i adolescents la informació necessària per acompanyar una sexualitat basada en la igualtat de gènere. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’àrea municipal de Joventut, amb el suport del ministeri d’Igualtat a través del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.