Igualada va ser l’amfitriona de la primera edició de la Trobada FLS (Fracture Liaison Service) Catalunya sobre actualització en osteoporosi i fractures osteoporòtiques. L’acte va fer ple d’assistència, esgotant les 125 places disponibles a la sala d’actes del Centre Cívic Nord d’Igualada, i va comptar amb més d’una dotzena de ponents, especialistes d’Atenció Primària, Hospitalària i Sociosanitària, que van participar en les diferents conferències i taules rodones, compartint experiències i coneixements per atendre la població amb fractures per fragilitat òssia des d’un enfoc multiprofessional i multinivell. L’acte va estar organitzat per la Unitat de Fractura Osteoporòtica de l’Anoia (FLS Anoia), que formen el Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), el Servei d’Atenció Primària de l’Anoia l’ICS Catalunya Central i la Fundació Sanitària Sant Josep.