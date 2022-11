Una delegació d’una vintena de persones de la Institución Universitaria Salazar y Herrera (IUSH) de Colòmbia van visitar UManresa aquest mes de novembre en el marc del primer intercanvi internacional del programa UniversiMÉS. La delegació estava formada per setze alumnes universitaris colombians amb diversitat intel·lectual i per quatre persones en representació de la IUSH i del programa U INCLUYE de la Universidad de Antioquia. A més de visitar les instal·lacions i de conèixer el projecte universitari d’UManresa, l’estudiantat procedent de Colòmbia va participar en una activitat conjunta amb les persones que participen en el programa formatiu d’UManresa per a persones amb diversitat intel·lectual UniversiMÉS. També van participar en altres activitats a Barcelona i van visitar els centres ocupacionals d’Ampans juntament amb BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes, del programa UniversiMÉS.