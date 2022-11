El diumenge 13 de novembre, una seixantena de socis i simpatitzants de la Penya Blaugrana Manresa, en acabat d’esmorzar a la Gleva, es van desplaçar a Palafrugell per visitar el Museu del Suro de Catalunya, creat el 1972 en una antiga fàbrica modernista, on van veure un interessant audiovisual i van fer un recorregut des de les alzines sureres fins a l’exposició d’objectes manufacturats amb el suro com a matèria primera. A continuació van gaudir d’un bon dinar al restaurant del Centre Fraternal. A la sobretaula no va faltar un emocionant sorteig d’articles del Barça.