Una quarantena de persones del Centre Excursionista del Solsonès ha fet el Camí Ignasià per etapes durant dos anys. Recentment, van recórrer la part final de l’última etapa des de Marganell fins a Manresa. La colla va iniciar el camí des de l’església de Sant Cristòfol, lloc on van acabar l’últim dia. Des d’aquí van baixar pel camí en direcció a Castellbell i el Vilar per continuar per Castellgalí. Aquí, un antic indicador de la Unió Excursionista els va anunciar que faltaven dues hores per arribar a Manresa. El camí els va dur fins a l’Oller del Mas i després van arribar a la torre de Santa Caterina. Després d’una forta baixada, van contemplar l’ermita de la Verge de la Guia. La colla va travessar el Pont Vell per dirigir-se a l’Oficina d’Acollida del Pelegrí per segellar la seva credencial. Els caminadors, després de recórrer uns 14 quilòmetres, van recuperar forces dinant al local de l’Associació de Veïns Vic-Remei.