Durant aquests dies vint-i-dos grups de 4t d’ESO dels instituts Guillem Catà, Oms i de Prat, la Salle, Lacetània, Institut Manresa 6, Joviat i Lluís de Peguera, uns 550 alumnes en total, participen en la primera fase del FitJove un programa de promoció d’exercici físic en l’adolescència, promogut per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), el Consell Català de l’Esport (CCE) de la Generalitat de Catalunya i, a Manresa, amb la col·laboració de la regidoria d’Esports. El programa s’estructura en una primera fase en horari lectiu, i que consisteix en la participació de l’alumnat en una sortida didàctica a un complex esportiu per conèixer la instal·lació (espais, maquinari, etc.) i fer un tastet de l’oferta d’activitats dirigides. Els set instituts que hi participen realitzen aquest tastet en les instal·lacions de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, el complex esportiu Ateneu les Bases i al gimnàs DIR-Gimbe. Posteriorment, el programa segueix amb una segona fase extraescolar que consisteix en què els i les adolescents que ho vulguin facin dues tardes a la setmana d’activitats dirigides en el centre esportiu adherit, pagant una quota reduïda (subvencionada).