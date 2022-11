La Dra. Àurea Autet Puig i el Dr. Rafael Fernández Fernández, professionals de la Fundació Althaia, seran guardonats en l’edició del 2022 del Premi a l’Excel·lència Professional que anualment atorga el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB). El lliurament del reconeixement tindrà lloc dilluns 28 de novembre en un acte que se celebrarà a l’Auditori Axa de Barcelona.

La Dra. Àurea Autet és la cap del Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil des de l’any 2008 i actualment també és Directora de Salut Mental de la Fundació Althaia. A nivell docent, és coordinadora del Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de Conducta en Discapacitat Intel·lectual de la UVic-UCC, professora col·laboradora a la mateixa universitat i docent en altres màsters. Ha estat vicepresidenta de la Junta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil, ha participat també en diversos grups de treball del Consell Assessor de Salut Mental i és assessora experta del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Es va formar com a especialista a la institució en la primera promoció de residents de psiquiatria. Serà premiada en la categoria «Altres àmbits assistencials».

El Dr. Rafael Fernández és especialista de Medicina Intensiva. Va ser Cap Clínic a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i ha estat cap del Servei de Medicina Intensiva de la Fundació Althaia des del 2008 i fins el 2021. A nivell docent, ha estat catedràtic de la Universitat Internacional de Catalunya. En l’àmbit de la recerca, ha publicat més de 200 articles internacionals i nacionals i ha obtingut finançament públic per nombrosos projectes, així com premis de societats científiques nacionals i internacionals. A més, ha impulsat la creació d’un grup de recerca clínica centrada en el pacient crític a la Fundació Althaia, del qual n’és coordinador. En aquest cas, el reconeixement a l’excel·lència és per a la seva activitat investigadora. El Dr. Fernández serà premiat en la categoria de «Recerca Biomèdica».