L’escola FEDAC Manresa participa enguany en un programa Erasmus plus de sostenibilitat anomenat «Environmental sustainability for sustainable schools» col·laborativament amb tres escoles més de Lituània, Itàlia i Turquia. Del 6 al 12 de novembre va tenir lloc la segona de les mobilitats del programa a Altavilla, un poblet prop de Palerm, Sicília. L’alumnat de 2n d’ESO va treballar en diverses activitats i tallers el tema de la desforestació causada per incendis als països mediterranis, així com també el tema de la contaminació de mars i oceans. També, van netejar platges i van expressar la seva creativitat utilitzant materials reciclats. L’alumnat també va tenir temps de gaudir del ric patrimoni cultural de l’illa siciliana visitant Cefalú i Palerm.