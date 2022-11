L’empresa manresana Valls Germans S.L., dedicada als vidres, miralls, aixetes, sanitaris i accessoris de bany, ha celebrat aquest any el seu centenari amb un sopar que es va fer recentment en un restaurant de la capital del Bages i en el qual va reunir directius, treballadors i extreballadors. L’empresa ha commemorat l’aniversari amb uns anys de retard, entre altres motius, per la irrupció de la pandèmia de la covid. La firma, al capdavant de la qual hi ha la tercera generació de la família Valls, Mima Valls Selga i Toni Valls Cucurella, disposa actualment d’una cinquantena de treballadors i d’instal·lacions al polígon industrial de Bufalvent de Manresa i al local del carrer Saclosa cantonada amb Bruc.