La botiga de roba gratuïta La Biga, creada per donar resposta a les necessitats de moltes persones, ha engegat la campanya «Regala un somriure, regala una joguina». L’objectiu és recollir joguines noves o en bon estat per entregar-les el diumenge 22 de desembre a les famílies usuàries de la botiga i que els infants puguin gaudir-ne durant les festes nadalenques. Les joguines en bon estat es poden entregar a la mateixa botiga ubicada a la planta baixa de l’Ateneu Popular La Sèquia de Manresa, al carrer de Sant Miquel, número 12, els dissabtes de 18 a 20 hores, fins al 20 de desembre. Qui no pugui desplaçar-s’hi pot trucar al 603 77 43 35 i els recolliran les joguines a casa, només a Manresa i voltants.