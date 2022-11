Una setantena de persones, entre elles l’alcalde Marc Aloy, es van aplegar a la plaça Major de Manresa per seguir la ruta republicana. Una ruta creada per recordar el 90è aniversari de la victòria de Francesc Macià a les eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el dia 20 de novembre del 1932. En aquesta ruta, coordinada per l’exconseller Josep Huguet, van visitar els edificis més emblemàtics que hi ha d’aquella època a la ciutat acompanyats d’historiadors i historiadores. Primer, el mateix Huguet va posar en situació els assistents explicant el context històric i polític de l’època. Després, degut a la gran assistència, es van crear dos grups, que van seguir la ruta a la inversa amb les explicacions de la resta d’organitzadors. Finalment, la ruta va acabar amb un vermut conjunt.