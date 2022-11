Piera va acollir el passat cap de setmana la segona edició de la Festa de l’Adopció, un esdeveniment nascut amb la voluntat de visibilitzar la tasca de les associacions protectores d’animals. Col·loquis informatius sobre àmbits com la teràpia assistida amb gossos per a persones amb discapacitat, tallers de joguines per al públic infantil i el concert de Marta Bossa i d’Eugeni Muriel van omplir la jornada. Les tres protectores participants van passejat més d’una vintena de de gossos. La Festa es va tancar amb cinc adopcions.