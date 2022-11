Sant Joan de Vilatorrada va constituir el nou Consell Municipal d’Infants del municipi bagenc. El consell està representat per alumnes de 5è i 6è de primària dels centres educatius del municipi. L’activitat va estar emmarcada dins els actes de la Setmana de la Infància, amb motiu del Dia Internacional dels Drets dels Infants. A l’acte hi van assistir l’alcalde, Jordi Solernou i Vilalta, i el regidor d’Infància i Joventut, Àngel Sáez Marcos. Ambdós van escoltar les propostes per millorar el municipi que van fer els nens i nenes durant la sessió d’ahir. A més, durant la constitució d’aquest nou mandat es va anunciar que Sant Joan de Vilatorrada serà la seu de la propera plenària comarcal del Consell d’Infants el 14 de desembre.