El Centre Excursionista Comarca de Bages organitza una nova sortida per conèixer l’entorn. Diumenge es coneixerà l’aiguabarreig de Llobregat i Cardener en una excursió de 10,5 quilòmetres i 236 m de desnivell. La sortida serà a les 8 del matí a l’entrada al barri de Sant Pau per la rotonda de la carretera C-1411z.

El grup seguirà el curs del Cardener passant per les fàbriques Blanca i Vermella i pel camí del Mal Balç i de Can Font fins arribar a l’Aiguabarreig dels dos rius. De tornada seguiran un petit tram pel costat del riu Llobregat, passaran per la font de l’horta i la torre dels Comtals.

Cal inscriure’s prèviament a www.cecb.cat.