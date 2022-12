Les instal·lacions d’Àuria Cooperativa van ser el lloc escollit per presenciar la conferència a càrrec de Víctor Küppers dirigida al personal i responsables d’equips de l’entitat. Durant la seva presentació, Küppers, es va centrar en la psicologia positiva i en reflexions sobre l’actitud, la passió i els valors per explicar-los com a elements clau per a l’acompanyament i el creixement personal i professional. A la conferència hi van assistir més de seixanta professionals, responsables dels diferents equips, per tal de reproduir i contagiar aquesta actitud i aquest optimisme a totes les persones que formen part de la cooperativa.