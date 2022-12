A l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia van aprendre sobre el tractament de les aigües residuals gràcies a la conferència de Maria Mercè Solè, enginyera industrial. La ponent va parlar de les quatre vies de contaminació de l’aigua: atmosfèrica, domèstica, agricultura i ramaderia, i per últim, indústria. També va explicar el funcionament de la depuració de l’aigua per i com no malgastar l’aigua.