El Mercat de Puigmercadal organitza un concurs popular de dibuix amb motiu del seu 35è aniversari i de l’exposició permanent de la il·lustradora Pilarín Bayés que es pot visitar a la zona de degustació del Mercat de Puigmercadal de Manresa.

Tothom pot participar en el concurs, des de la categoria «Els més xics» fins a «Adults».

La temàtica és el Mercat Puigmercadal i, sense ser indispensable, es valoraran els treballs amb un estil inspirat amb el de la Pilarín Bayés. Es pot utilitzar qualsevol tècnica: llapis, carbó, pastels, llapis de colors, aquarel·la o retoladors.

Les làmines es poden recollir a l’oficina del Mercat i el termini per lliurar els dibuixos serà abans del 12 de desembre.

Hi haurà tres premis per a cada categoria. Els premiats en les categories xics, infantil i juvenil rebran entrades per a la pista de gel. Els adults premiats rebran entrades pel Carrer del Balç.

Tots els participants rebran un conte de Pilarín Bayés i els treballs quedaran exposats a la parada polivalent. L’entrega de premis serà el dissabte, 17 de desembre, a les 12 del matí, a la zona de degustació del mercat.