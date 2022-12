La sala Jaume Calveras de Vallbona d’Anoia va acollir l’acte de constitució del Consell d’Infants del municipi, un nou espai de participació, on els nens i les nenes poden exercir els seus drets civils com a ciutadans, en els temes que estan relacionats directament amb ells. A més dels nens i nenes de 10 i 11 anys de Vallbona d’Anoia, hi van assistir les seves famílies, representants de l’escola Josep Masclans i regidors del consistori vallbonenc.