Cabrianes va celebrar la tercera edició del Mercat de l’Oli i el tradicional Mercat de Nadal que organitzen l’OTP Cabrianes i l’Associació de Veïns i Veïnes de Cabrianes, amb el suport de l’Ajuntament de Sallent, en una jornada compartida que es preveu mantenir. Tot i les temperatures pròpies d’hivern, l’afluència de públic va ser elevada en tot moment, fins al punt d’exhaurir l’oli verd de la collita d’enguany. La trentena de parades que ocupaven la plaça de la Vinya i l’espai de davant d’El Centru no donaven l’abast per atendre totes les visites i la clientela, provinent principalment del nord de la comarca del Bages. El mercat va tenir la participació de productors d’oli del Bages, de l’Empordà, del Baix Ebre i de la Noguera, com és el cas de la marca Terra la Vita, amb seu a Cabrianes, i Oliveres a Artesa de Segre.