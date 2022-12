El judoka d’Esport7 Izan Moreno va participar en una competició de línia de pas de grau, torneig organitzat per aconseguir els punts per poder-se examinar de cinturó negre per la via competició. Moreno va guanyar els seus quatre combats i, per tant, ja ha assolit la puntuació necessària per examinar-se de cinturó negre 1r dan.