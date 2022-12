Els alumnes del curs «Com funcionen els mitjans de comunicació», que imparteix la UManresa dins del programa USènior, han fet una classe pràctica a les instal·lacions de Regió7 conduïda per Marc Marcè, director del diari. Els alumnes han viscut en directe la reunió del Consell de Redacció que avalua els continguts i audiència aconseguida per l’edició digital del dia, i els temes que s’estan treballant per al diari de l’endemà, així com els que estan en preparació per a edicions següents. La reunió ha donat pistes perquè els alumnes elaborin la portada que haurien fet ells a partir dels temes plantejats, i comparar-la amb la que publicarà Regió7 l’endemà. El curs que imparteix Gonçal Mazcuñán Boix, periodista, respon a l’interès dels alumnes per conèixer com és per dins el món de la comunicació, la preparació que s’exigeix a la professió periodística i la influència que exerceix l’entorn polític i econòmic en el funcionament de les empreses informatives.