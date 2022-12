Extreballadors de l’empresa Tèxtil Riba de Sant Joan de Vilatorrada van fer una jornada de germanor conjuntament amb amics i companys amb una excursió a la població urgellenca de Castellserà, on van visitar la casa dels Àngels del popular Mag Lari. A la tarda, es van desplaçar a l’església de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega, protegida com a bé cultural en la categoria de Monument Històric, per admirar les pintures del mestre targarí Josep Minguell, també conegudes com la Capella Sixtina de Catalunya. Tot seguit, al mateix lloc i per arrodonir la interessant jornada, van assistir al concert d’orgue amb la participació del cor de les noies de l’Orfeó Català.