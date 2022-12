L’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central va celebrar un acte d’homenatge als 137 professionals que s’han jubilat entre el 2019 i el 2022. La jornada tenia lloc habitualment cada any, però a causa de la pandèmia no es van poder celebrar les darreres edicions. L’acte de reconeixement a la trajectòria professional (2019-2022) va aplegar unes 160 persones, entre jubilats i equips directius, a la Torre Busquet de Manresa. La jornada –presentada per la cap de comunicació de l’ICS Catalunya Central, Anna Vilajosana, i dinamitzada pel comunicador Enric Bastardas– va arrencar amb la intervenció de la directora del Servei d’Atenció Primària (SAP) Anoia, Carme Riera, que va destacar que «l’essència de la medicina familiar es troba en entorns rurals, perquè és allà on el seguiment dels pacients i la longitudinalitat prenen més sentit que mai».