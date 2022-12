L’auditori del Montepio de Conductors de Manresa va acollir la presentació de «La vellesa. Realitat menystinguda, actiu emergent» (ed. Parcir) a càrrec de M. Carme Carrió, autora del llibre, i de Victòria Camps, catedràtica emèrita de filosofia. Durant la xerrada es va parlar de com la societat no ha estat prou preparada per integrar adequadament el col·lectiu de la gent gran, sobretot quan deixen de formar part del col·lectiu laboral, de manera que no s’aprofita el seu important bagatge de coneixement i experiència.