L’església parroquial de Santa Maria de Talamanca va acollir el concert extraordinari de la Coral Talamanca en motiu del seu 25è aniversari de la coral sota la direcció de Pere Díez i Subirà Montserrat Casas i Bardés, al piano. L’església es va omplir de gom a gom amb un centenar d’oients. La coral va interpretar Salvator Noster (Bartolomeo Cordans), Fent camí dels Esquirols, El Cant dels Ocells tradicional catalana, Cançons de Castellterçol musicats per Francesc Vila, Cants Nostàlgics text de Joan Farrás i música de Francesc Vila, El Cant de la Senyera, entre d’altres.