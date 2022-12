La Fundació Universitària del Bages – UManresa ha signat un conveni amb el Club Atlètic Manresa a través del qual es compromet a donar suport econòmic a l’entitat esportiva. La signatura de l’acord el van dur a terme el president del Club Atlètic Manresa, Miguel Pérez Silva, i el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martinez Espinosa. Com a contraprestació pel suport, els atletes del Club Atlètic lluiran la marca d’UManresa a la samarreta d’entrenament. El conveni, d’un any de durada, inclou, entre d’altres acords, que la Universitat farà una aportació econòmica de suport a la temporada 2022-2023. Aquesta aportació econòmica es complementa amb descomptes per als esportistes del club als serveis de Fisioteràpia, Podologia i Logopèdia de la Clínica Universitària (CU+). L’acord preveu també la realització d’exploracions biomecàniques de podologia als atletes cadets de primer any del club. A més de lluir el nom i el logo de la Universitat a la samarreta d’entrenament, el Club Atlètic Manresa cedirà espais d’atletisme del Congost per a la imatge de la marca universitària, i en farà difusió al web de l’entitat i a les publicacions que facin a les xarxes socials.