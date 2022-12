La pel·lícula guanyadora de la 20a edició del Zoom Festival d’enguany es va projectar al Teatre l’Ateneu en una nova sessió de Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia (AUGA). La pel·lícula «Martha Liebermann» tracta un cas real en la qual Martha, la protagonista, jueva i vídua del famós pintor Max Liebermann, ha de prendre la decisió de marxar cap a Suïssa fugint de l’Alemanya nazi amb l’ajuda d’un grup de resistència o esperar que li arribi el permís per marxar, fet impossible sent jueva. Durant la pel·lícula es va mostrant les vicissituds que viu ella i la repressió nazi envers els jueus just abans d’esclatar la guerra.