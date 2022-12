El Berguedà va viure un cap de setmana complet per a l’esport escolar. Dissabte es va dur a terme un torneig d’escacs escolar a la seu del club Escacs Berguedà i diumenge, la zona esportiva de Sant Jordi de Cercs va acollir el tercer cros escolar de la temporada i puntuable per a la final nacional. Una seixantena de participants van rebre una medalla de participació. Cal destacar la presència d’una bona pedrera a les categories de P3-P5. L’esdeveniment va estar organitzat per el consell esportiu del Berguedà, el JAB i la col.laboració de l’ajuntament de Cercs i el Consell Comarcal. Es poden consultar els resultats a www.cebergueda.cat