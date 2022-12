El gimnàs de l’escola Francesc Platón i Sartí va acollir la darrera sessió i cloenda dels cursos d’autodefensa deminista gratuïts, amb una gran acollida per part de les dones d’Abrera i rodalia. Com a municipi compromès en la defensa del dret de totes les persones a viure una vida lliure de violències, amb aquests cursos, que van tenir dos grups de dones per tal de cobrir tota la demanda, es van oferir eines de capacitació i entrenament de l’autodefensa, i es va incorporar la perspectiva interseccional i de gènere per a l’empoderament personal i col·lectiu.