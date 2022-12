La Llacuna va viure una gran Fira de Sant Andreu i la 43a Matança del Porc. Milers de persones van passar per la plaça Major de la Llacuna per gaudir de l’autèntic gust de la botifarra amb l’entrepà que van fer i servir els cansaladers de la Llacuna. Qui s’apropava a la plaça va poder gaudir, a més de l’espectacle de coure les botifarres, de com és el procés d’elaboració. En concret, es van fer i servir 3.700 entrepans de botifarra. Al llarg del matí pels carrers i places circumdants a la plaça Major es va poder veure el treball dels artesans, la manufactura i producció local d’embotits, formatges i altres productes de producció artesanal. A més dels estands de les entitats i altres parades comercials.