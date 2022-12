La gent gran de Castellví de Rosanes va tornar a gaudir d’una sortida cultural adreçada especialment a aquest col·lectiu després de dos anys d’aturada per les restriccions derivades de la prevenció de la covid-19. Un grup de gairebé seixanta veïns i veïnes de diferents barris van visitar la comarca del Priorat i un dels seus indrets més emblemàtics, la Cartoixa de Santa Maria d’Escaladei. La sortida al Priorat s’emmarca en la Tardor de la gent gran, que va començar fa unes setmanes amb l’homenatge als veïns i veïnes de més edat. L’excursió va incloure la visita, al migdia, d’un dels elements patrimonials més importants de Catalunya, la Cartoixa d’Escaladei. Allà van fer una visita guiada pel recinte per conèixer-ne la història i la seva importància en el context català. Posteriorment, el grup es va traslladar a una de les moltes viles emblemàtiques del Priorat, Gratallops, on van fer parada per dinar abans de retornar cap a casa.