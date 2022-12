La Casa de la Vila va acollir la presentació del llibre Mines de potassa del Bages de l’estudiós surienc Albert Fàbrega Enfedaque. El volum inclou nombroses fotografies inèdites de l’arxiu històric de l’empresa ICL sobre l’origen i el desenvolupament del sector a la comarca. El llibre «Mines de potassa del Bages» ha estat publicat per l’editorial Efadós, especialitzada en obres d’història gràfica. El nou llibre ofereix centenars d’imatges històriques de les mines de Súria, Cardona, Sallent i Balsareny, amb àmplies descripcions del context en què va néixer el sector i es va desenvolupar en les primeres dècades del segle XX. També hi ha referències als diversos projectes miners que no van arribar a materialitzar-se.