El diumenge 4 de desembre, amb motiu de Santa Bàrbara, patrona dels miners, Calaf va inaugurar una escultura commemorativa a la mineria a la rotonda de la plaça Bertran i Morros. L’escultura està situada a la plaça Bertran i Morros i representa una via per on circulen un miner i una mula carregant una vagoneta amb carbó. Aquest acte s’afegeix a les diverses accions que Calaf està realitzant els darrers anys per avançar en la recuperació de la memòria històrica i la dignificació del passat miner de la Conca de l’Alta Segarra. L’escultura ha estat dissenyada i elaborada per Metalúrgica Busquet de Calaf.