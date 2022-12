El grup de caminadors de la Sagrada Família de Manresa ofereix tres sortides per a dimecres. El punt de trobada per a la caminada curta i llarga serà a les 7.50 h davant del CAP Sagrada Família. I per a la mitjana, a les 7.45 h al mateix lloc.

Dimecres, els participants de la caminada curta aniran fins al Congost, en un trajecte de 8 quilòmetres i una durada de dues hores. El grup de la mitjana anirà fins al barri del Xup, en un recorregut de 10,60 quilòmetres i una durada de dues hores i 40 minuts. Per a la llarga, els caminadors es dirigiran fins al bosc del Suanya, en un recorregut de 13,70 quilòmetres i tres hores i deu minuts.