Les persones grans que participen al taller de cant coral «Cançons de tots els temps» van visitar les llars d’infants de Manresa per compartir cançons de Nadal amb els nens i les nenes. Es tracta d’un taller promogut per l’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans, en el qual participen enguany 170 persones majors de 65 anys. El taller «Cançons de tots els temps» és una activitat gratuïta d’iniciació a la música, adreçada a persones grans, amb l’objectiu de formar i difondre el cant mitjançant el seguiment del calendari festiu. Els continguts proporcionats alternen les cançons tradicionals amb les d’autors, tot mantenint un repertori adaptat a les festes tradicionals de l’any. En aquestes festes nadalenques s’ha prioritzat el retrobament entre generacions i els participants del taller van compartir nadales amb els nens i les nenes de les llars d’infants La Lluna, L’Estel, Petit príncep, Bressolvent, la Llum i L’Espurna.