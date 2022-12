Una de les sales del poliesportiu del Col·legi Mare de Déu del Pilar va acollir l’arribada d’un pare Nadal «mega modern» qui va enviar «obsequis avançats per correu celestial» per l’alumnat que representava els primers fragments de la història. Força famílies d’alumnes van omplir la sala per veure la representació de dimonis, àngels, pastors i acompanyants que van donar un missatge d’igualtat. L’arribada del pare Nadal va portar la il·lusió amb els obsequis, especialment a l’alumnat d’educació infantil i, 1r i 2n d’educació primària.