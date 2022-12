El patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUBages) va incorporar tres dels quatre nous patrons designats per Althaia, Ampans, Sant Andreu Salut i Avinent. L’objectiu de la incorporació dels nous patrons de la FUBages és eixamplar la representativitat territorial i sectorial de la Universitat i incorporar agents que puguin fer aportacions des de perspectives plurals per contribuir a la definició de l’estratègia de futur de la Universitat. Les persones que s’han incorporat al Patronat són Toni Espinalt Freixas en representació d’Ampans i Manel Valls Martorell en nom de Sant Andreu Salut. El Consell d’Administració d’Avinent Science and Technology SL va designar la pròpia societat com a patrona, que serà representada per Albert Giralt Cadevall. Per designació de la Fundació Althaia, més endavant, s’hi incorporarà Manel Jovells Cases.