Una coral de cantaires de fusta abillats amb barrets nadalencs que flanquegen la porta de Fruits Taribó ha merescut enguany el primer premi del quinzè concurs d’aparadors per Nadal de Solsona. També se situen al podi dels millors aparadors Òptica Jané, amb el segon premi, i Mans i Mànigues i Lourdes Teixits, empatats per al tercer premi. Han estat els establiments més ben valorats dels 36 que han participat en la quinzena edició del concurs convocat per la regidoria de Desenvolupament Local. Per primera vegada, s’ha confiat la deliberació a un professional expert en la matèria. Concretament, se n’ha encarregat el tècnic aparadorista Pep Navarro, especialitzat en la petita i mitjana empresa en disseny d’aparadors i assessoria comercial.