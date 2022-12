Gairebé 350 euros. Aquesta és la quantitat de diners que Salut Catalunya Central–Hospital de Berga ha recaptat enguany per a La Marató provinents de la venda de manualitats nadalenques que van fer les persones usuàries de l’Hospital de Dia Psicogeriàtric. Aquest any, La Marató recapta diners per promoure la salut cardiovascular. D’altra banda, professionals de l’Hospital de Berga s’han implicat en la campanya de prevenció d’aquestes malalties fent xerrades pedagògiques adreçades a diferents col·lectius de risc.